"Mijn man en ik gaan apart op vakantie. Dan is er altijd iemand voor haar" Els De Cock (44) blijft bezorgd over haar suïcidale dochter Cato (17) 03 mei 2018

"Cato kon haar gevoelens maar moeilijk onder woorden brengen. Ik heb haar gevraagd: kun je het opschrijven? Ze heeft mij dan een verhaal bezorgd over een meisje dat niet meer wilde leven. Dat is slikken. Je wilt dat je dochter gelukkig is. Ik heb haar in eerste instantie heel erg verwend. Ik wilde haar tonen hoe mooi het leven kan zijn en kocht veel spullen voor haar. Maar zo werkt het niet, begreep ik toen ze daarna een eerste, zware poging deed."

