"Mijn laatste hier? We zullen zien"

Tot 1-6, 0-3 was het tennis van Kirsten Flipkens (WTA 64) gisteren in de eerste ronde tegen Monica Puig (WTA 59) zoals het weer: neerslachtig. Maar een opstoot van trots en ervaring, en de zon die er even door kwam, deden de partij nog bijna kantelen. Flipkens serveerde bij 5-4 voor de tweede set, maar beet uiteindelijk toch met 1-6, 5-7 in het zand.

