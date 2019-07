Exclusief voor abonnees "Mijn hoofd draaide" 04 juli 2019

Steve Darcis (ATP 221) hoestte zich naar 3-6, 2-6, 2-4, maar moest dan toch de handdoek gooien en de zege aan Roberto Bautista Agut (ATP 22) laten. "Na twee games wilde ik al stoppen", piepte de 35-jarige Darcis. "Ik amuseerde me niet, ik stopte niet met hoesten en het draaide in mijn hoofd. Jammer want je doet alles om hier mee te kunnen doen en als je dan niet 100 procent bent... Ik heb uiteindelijk opgegeven omdat ik ook niet wil neervallen voor een tennismatch." De Luikenaar, die met een virus op zijn longen sukkelt, lag ook nog even overhoop met de scheidsrechter: "Toen hij zei dat ik een boete ging krijgen omdat ik spuwde op de baan, vond ik dat de toernooidokter dan ook een boete moest krijgen. Dat is nu een week dat ik me laat behandelen en de vooruitgang is nul." In de rankings is de vooruitgang ook mondjesmaat - Darcis komt de top 200 binnen -, wat zijn toekomst onzeker maakt. "Op het einde van het seizoen zal ik met mijn coach en naasten samenzitten om een beslissing te nemen", zei hij. (FDW)

