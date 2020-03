Exclusief voor abonnees "Mijn hart is bijna echt bezweken" CITAAT van de week 07 maart 2020

00u00 0

Gewoonlijk blijven bekende Vlamingen erg op de vlakte, over een scheiding. Een foto op Instagram, ze wensen mekaar het beste, en daarmee is de kous af. Dat het verhaal veel langer is, dat het zoeken en tasten is, vallen en opstaan, zeker in een samengesteld gezin, werd eerlijk verteld door Ann Van Elsen, die er met 'Blend' een boek over schreef.