"Mijn grootste 'folieke'? Nieuwe diepvries en frigo" Ook Rita Decabooter (67) bleef heel nuchter 02 februari 2019

00u00 0

"Ik schrok nogal toen ik zag dat ik de hoofdprijs had gewonnen. 40.000 frank per maand, dat is veel geld." Zo sprak Rita Decabooter uit Bellegem (Kortrijk) 20 jaar geleden in onze krant. Vandaag weet ze dat 1.000 euro in de maand je leven niet verandert. "Ik ben blij dat ik die som nog steeds ontvang", vertelt ze. "Ik ben gepensioneerd en drie jaar geleden is ons huis afgebrand, we kunnen elke cent goed gebruiken. Maar ik ben nog altijd dezelfde Rita, hoor." De winnares is nooit getrouwd en heeft geen kinderen. Ze woont samen met haar broer André. In alle eenvoud. "Ik kan me zelfs niet herinneren dat we ooit een feestje hebben gegeven voor dat winnende lotje. Onze grootste uitgave was een nieuwe diepvries en een frigo. Voor de rest gebruiken we het geld van Win for Life gewoon om te leven. Een heel gewoon leven." (DB/LPS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN