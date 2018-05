"Mijn favoriete designhotels" BEDHOPPEN met Emely Christiaens 19 mei 2018

00u00 0

Emely Christiaens, kunstexperte in het vtm-programma 'Stukken van Mensen', brengt maandelijks wel een paar dagen door in New York , Londen of Parijs om kunstbeurzen of galerijen te bezoeken. Ook privé vertoeft ze graag op hotel. "Ik keer regelmatig terug naar dezelfde plek, want ik moet me kunnen 'installeren' en me thuisvoelen. Details in de inrichting en de sfeer - mooie lakens, een leuke zetel of speciale badproducten - maken daarbij het

verschil. De totaalbeleving speelt een grote rol. Ook een persoonlijke aanpak als bloemen op de kamer of een geschreven welkomstwoordje overtuigen mij."

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN