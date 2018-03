"Mijn douchebeelden? Ik heb ze nooit willen bekijken" ZIJ WERD OP HAAR 17DE SLACHTOFFER VAN VOYEUR Redactie

17 maart 2018

00u00 0 De Krant "Telkens er een verhaal van zo'n viezerik in de media komt, denk ik terug aan wat mij toen overkwam." Het is al acht jaar geleden dat Miette (25) onder de douche van haar sportclub stiekem gefilmd werd, net zoals Mike D.B. deed in Gent, maar nog steeds is ze in kleedhokjes extra op haar hoede. "Die beelden van mezelf... die heb ik nooit willen bekijken."

Amper 17 was de Diepenbeekse Miette toen de politie haar liet weten dat een voyeur haar had gefilmd terwijl ze zich douchte na een baskettraining. De dader was haar coach, een twintiger die tot haar dichte vriendenkring behoorde. En Miette bleek lang niet het enige slachtoffer. Zestien vriendinnen deelden haar lot. "Hij had op zijn computer mapjes staan met onze namen", vertelt ze. "Daarin zat al zijn materiaal netjes geordend. Alsof hij elke dag snel wou kunnen kiezen wie hij nog eens opnieuw bekeek."

Het verhaal over de Gentse voyeur Mike D.B., een jeugdcoach gevechtssport die onder anderen zijn vrouwelijke medesporters filmde terwijl ze douchten, doen Miette en haar vriendinnen terugdenken aan hún filmende gluurder. "Bij elk verhaal van zo'n viezerik denk je terug aan wat je zelf hebt meegemaakt", zegt Miette. "Eerst geloof je niet dat je naakt gefilmd bent. Maar dan dringt het door en word je kwaad. Want hij was als coach een vertrouwenspersoon en daarbuiten ook gewoon een goeie vriend. Ik had zelfs samen met hem nog Nieuwjaar gevierd, vlak voor alles uitkwam."

