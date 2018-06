"Mijn dochter is geen kindermoordenares" Mama van aangehouden stiefmoeder 07 juni 2018

De moeder van de 18-jarige stiefmama die in de cel zit voor de dood van kleuter Chelsea (2) zegt dat haar dochter het meisje niet heeft gedood. "Mijn dochter is geen kindermoordenares." Verder wil de vrouw weinig commentaar kwijt. "We wachten het onderzoek af. Meer kunnen we niet doen." M.D. heeft meer dan een jaar een relatie met de papa van Chelsea, die nu zondag drie jaar zou worden. M.D. trok eind maart in bij de papa van het meisje, aan het station in Lebbeke. Vorige week was de stiefmoeder alleen thuis met de kleuter. Zij zou het meisje bewusteloos hebben aangetroffen in bad. Het kind werd nog overgebracht naar het UZ Brussel. Daar overleed het vrijdag. Na een urenlange ondervraging dinsdag hield de onderzoeksrechter de jonge stiefmoeder aan. Haar verklaringen zouden rammelen. (BJM, KBD)

