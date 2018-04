"Mijn dochter had ook nog drie weken" Nieuwe docureeks 'Afscheid' 27 april 2018

"Ik wou eigenlijk niet kijken"

Ik wou eigenlijk niet naar het Eén-programma 'Afscheid' kijken, bang voor de emoties die weer naar boven zouden komen. Mijn dochter had ook nog drie weken. We hebben die heel liefdevol beleefd en elke dag gezegd: "Ik zie je graag." Wat me in de docureeks opviel, was de berusting en de kracht van de beide dames, daar kan je alleen maar bewondering voor hebben. Ook mijn dochter heeft samen met haar man de urne gekozen, de teksten en liedjes geselecteerd voor haar laatste reis. Mijn hart brak, maar het kon niet zijn dat zij mij moest troosten, dat zou niet fair geweest zijn. Ik heb haar afscheid jaren niet kunnen aanvaarden. Hoe kun je afscheid nemen van iemand die je zo graag ziet? Je wil niet, je kan niet, maar je moet... De realiteit is hard. Natuurlijk gaat het leven verder, het is een cliché, maar het is zo. De vraag is: 'Hoe?' Het gemis zal voor mij eeuwig zijn. Ik zou mijn dochter zo graag nog eens aanraken, knuffelen, met haar praten, gewoon samen zijn. Afscheid nemen doet pijn, heel veel pijn.

Veel sterkte gewenst aan iedereen die in het programma aan bod kwam.

Simone Geeraerts, Merksem

