Exclusief voor abonnees "Mijn boodschap: speel met vertrouwen" Mignolet 13 augustus 2019

00u00 0

Simon Mignolet verloor in de lente van 2018 in ditzelfde stadion de Champions League-finale tegen Real Madrid. "Dat jaar hebben we ons moeten plaatsen voor de groepsfase via een voorronde (tegen Hoffenheim, red.). Ik ken dus de spanning rond deze wedstrijd. Mijn enige boodschap voor de jongens is om met vertrouwen te spelen. Gewoon voetballen met een goed gevoel. En niet krampachtig negentig minuten proberen om de nul te houden, want dan weet je dat zo'n bal op een gegeven moment toch altijd rare dingen kan doen." Ook bij Mignolet dus het devies: "Gaan om te scoren. We hebben de kwaliteiten om ons te kwalificeren - laten we die dan ook gebruiken." (SK)