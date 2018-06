"Mijn beste slechte peiling ooit. Wakker worden N-VA!" Jan Segers

16 juni 2018

00u00 5 De Krant "Mijn beste slechte peiling ooit." Zo omschrijft N-VA-voorzitter Bart De Wever de recente Grote Peiling waarin zijn partij onverwacht een duik nam. "Die 26,5 % was een wake-upcall: wakker worden, N-VA, en alert blijven. Er was wat nonchalance in geslopen. Een gevoel van ongenaakbaarheid." Gevaarlijk, weet De Wever, want straks telt elke stem. "No way dat N-VA regeert met de PS. Als ik volgend jaar met Di Rupo aan tafel schuif, is het om over confederalisme te praten. België is twee landen. Dat hou je niet vol."

Zuchtend gaat hij zitten. Een halve minuut staart hij zwijgend voor zich uit. Uitdrukkingsloos. "Ik werk te hard", zegt Bart De Wever (47). "Zelfs naar mijn normen. Ik rek de dagen, maar de elastiek staat op knappen. Ik schaak op drie, vier borden tegelijk." In Antwerpen, op de partij, in de regeringen en thuis, waar het examentijd is. 's Avonds laat buigt papa zich op beleefd verzoek nog even over de Griekse aorist. "Het is eventjes helemaal op." En dan moet het ergste nog komen - of het beste, dat valt nog te bezien: de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 en de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei van volgend jaar. "Doe mij maar een dubbele espresso."

Zullen we dan maar meteen tot de kern van de zaak komen?

"En die luidt?"

Stel dat Vincent Kompany noch Thomas Vermaelen tijdig fit raken voor de groepswedstrijd tegen Engeland, moet bondscoach Roberto Martínez dan zijn driemansdefensie inruilen voor een viermansverdediging?

"Dit gaat over voetbal, veronderstel ik? Het laatste wat ik zal veinzen, is interesse voor het WK. Ik ben geen glory hunter. Ik ga me niet voordoen als een trouwe fan van de Rode Duivels nu iedereen zegt dat ze ver kunnen komen."

U gaan we niet op enthousiasme betrappen?

"Die kans is miniem. Pas op, het is de Duivels en Antwerpen gegund, want als mensen in feeststemming zijn, doet de horeca gouden zaken. Maar sla mij dood met twee- of drie- of viermansverdedigingen, het zegt mij niets. Basketbal, dat zie ik liever."

Wie is uw favoriete Rode Duivel?

"Die ene die ik ken. Een Antwerpenaar. Toby Alderweireld. Omdat hij onze kathedraal op zijn arm heeft gezet. Dat is grote liefde voor 't Stad. Radja Nainggolan, die ken ik ook, maar die gaat niet mee, heb ik begrepen. Ik ben wel eens op bezoek geweest bij de City Pirates, een voetbalproject dat jonge gasten uit moeilijke wijken bij de les houdt. Heel knap. Nainggolan is daar peter van. Tot zover mijn kennis van de Rode Duivels. De ploegen van mijn stad ken ik wel. En een nieuw stadion in Antwerpen, dat zou fijn zijn voor de supporters en een visitekaartje voor de stad."

Uw goede vriend Daniël Termont heeft het u voorgedaan in Gent.

"Daar raakt u een snaar. Antwerpen heeft Gent weinig te benijden, maar als ik daar langsrijd en die Ghelamco Arena zie oprijzen, betrap ik mijzelf elke keer op gezonde jaloersheid. Misschien is dat stadion daar niet gezet volgens het boekje, maar daar praat intussen niemand nog over."

U zult zich moeten haasten om het nog mee te maken in uw eigen stad. Volgens Herman De Croo heeft u als burgemeester nog twee termijnen te gaan voor - ik citeer hem - een Turk, een Marokkaan of een zwarte het van u overneemt.

"Wat een trieste uitspraak van die man. Zou hij dat prettig vinden, dat hij in de Kamer meteen de steun kreeg van Filip Dewinter? Die dacht: 'Verdomme, wat die De Croo zegt is straf. Hoe raak ik daar nog over? Ah, ik heb een idee: van die zwarte ga ik een neger maken.' Een bedroevend schouwspel was dat. Blijkbaar blijven voor de nestor van Open Vld Turken altijd Turken, Marokkanen altijd Marokkanen en zwarten bovenal zwarten. Ook al zweert zijn partij nu al jaren dat het niet je afkomst is die telt maar je toekomst, en dat ze goesting heeft en mensen vleugels hebben en dat je dat gewoon moet doén, allemaal samenleven. De Croo roept het schrikbeeld op van buitenlanders die onze steden numeriek gaan overnemen. En omdat elk nadeel ook zijn voordeel heb, verkneukelt hij zich al bij de gedachte dat het straks ook voor mij is afgelopen."

Is het, Herman kennende, niet vooral dat laatste? Hij omschreef uw N-VA hier vorige zomer nog als een puistje in onze politieke geschiedenis: iets dat haar tijdelijk ontsiert, maar dat je kunt uitknijpen en dat nadien weg is.

"Tja. Eigenlijk hield Herman De Croo een pleidooi voor pure apartheid. Ik krijg voortdurend te horen dat ik op gespannen voet leef met de multiculturele samenleving, maar wie zijn daar de échte doodgravers van, denkt u? Zuhal Demir noemde De Croo een haan die kraait met poep tussen de tenen. Schoon gezegd."

Antwerpen is de stad met de grootste kinder- en kansarmoede in Vlaanderen. Wat is daarin het aandeel van migranten en vluchtelingen?

"Twee op drie mensen die bij ons in armoede leven, zijn van vreemde origine. Dat is een erfenis van tientallen jaren Belgisch migratiebeleid. Dit is Canada niet, waar migranten op hun economische meerwaarde worden geselecteerd."

Had uw minister Homans gelijk toen ze de stijging van de kinderarmoede aan de vluchtelingen toewees, of overdreef ze sterk?

"Als ongeveer 65 % van de mensen in armoede een migratieverleden hebben, dan lijkt me dat een waarheid als een tamelijke koe. Er is in veel debatten ook een spraakverwarring geslopen die niet onschuldig is. Of je nu migreert om politieke of om economische redenen, of gewoon omdat je hier het geluk hoopt te vinden: iedereen heet tegenwoordig vluchteling. Wel, dat is niet zo. Of die migranten op de Aquarius nu aanmeren in Spanje of in Italië: velen onder hen zullen geen asiel krijgen, gewoon omdát ze geen vluchteling zijn maar mensen op zoek naar een gelukkiger, beter leven. Alle begrip daarvoor, maar die kunnen we hier niet opvangen. Hoe langer we hen de illusie geven dat ze hier wél een kans maken, hoe meer we de mensenhandel in stand houden. Dat zei ik al in Gent in 2015. Een onmens was ik dat ik dat durfde. Intussen staat half Europa op dat standpunt. Merkel inbegrepen."

Vindt u het moedig wat de radicaal-rechtse Italiaanse minister Salvini heeft gezegd: geen bootvluchtelingen meer aan onze kust?

"Het is wanhoop, meer dan moed, maar het is begrijpelijk. Wat moet Italië doen, dan? Zich de les laten spellen door de moreel superieure Emmanuel Macron, die zijn eigen Franse grens in de Alpen hermetisch afsluit? Wat een cynisme. De EU gaat nu 33 miljard vrijmaken voor grensbewaking. Dan denk ik: doe dat met de helft minder en leg de andere helft op tafel in pakweg Tunesië, in ruil voor opvang daar."

Als de zak geld maar groot genoeg is, doen die Tunesiërs wel het vuile werk in onze plaats?

"Stuit u dat tegen de borst? Mag ik u herinneren aan wat we Erdogan hebben toegestopt om in Turkije hetzelfde te doen? En aan al dat geld dat naar Libische milities gaat om vluchtelingen te onderscheppen en vervolgens te misbruiken? Bespaar mij de hypocrisie en de zedenlessen van wie óns hardvochtig vindt. Maar de geesten rijpen. Velen denken zoals wij. De vraag is: hoe lang nog geeft Europa mensen valse hoop op een leven in het beloofde land van hun voorkeur? Met duizenden doden voor gevolg."

Niet het N-VA-standpunt zelf stuit veel mensen tegen de borst, wel de toon waarop Theo Francken en uzelf het soms verwoorden. Daar spreekt weinig mededogen uit.

"Daar gaan we weer. Niet elke uitspraak of elke tweet is even fijnbesnaard, dat erken ik, en daar wordt intern dan ook over gepraat. Maar u moet mij geen probleem aanpraten dat ik niet heb."

Uw uitspraken over de ouders van Mawda - dat zij schuld hadden aan de kogel die hun kind doodde - waren erover, vonden velen. Ook al had u rationeel niet helemaal ongelijk, emotioneel was het onkies wat u zei, zeker op dat moment - het kind was niet eens begraven.

"Ik heb niet gezegd dat ze schuld hebben, wel dat we ook mogen kijken naar de ouderlijke verantwoordelijkheid. Men heeft gezegd dat ik daarmee de sereniteit van de rouw doorbrak. Maar die sereniteit wás er op dat moment niet. De politie - waarvoor mijn partij bevoegd is - werd uitgekreten voor moordenaars. Dat heb ik op een rustige, evenwichtige manier willen corrigeren. Ik héb de nadruk gelegd op de tragiek van het verlies van je kind, en dat meen ik als vader, maar emopolitiek dient nooit het algemeen belang."

Elio Di Rupo (PS) noemde u onbeschoft. En premier Michel (MR) was gechoqueerd. Vluchtelingen zijn geen criminelen. Daar schiet je niet op.

"Wél op de banden van een busje dat bestuurd wordt door een mensenhandelaar die daar grof geld aan verdient. Want die man is natuurlijk wél een crimineel. En andermaal: de ouders van Mawda zíjn geen vluchtelingen. Hun asielaanvraag is in Duitsland afgewezen. Keer op keer leggen ze dat naast zich neer en riskeren ze hun leven en dat van hun kinderen om Engeland te bereiken. Dat is niet zonder risico."

Asiel aanvaard of niet, durft u te garanderen dat u in hun situatie niet hetzelfde zou wagen, zelfs tegen beter weten in?

"Laat ik het anders stellen. Als ik, Bart De Wever, of u, Jan Segers, met enkele families in een camionette kruip en met een rotvaart het halve land doorkruis op de vlucht voor de politie, en die rit loopt slecht af, denkt u dan dat Elio Di Rupo zal opstaan om te zeggen dat de politie mijn of uw kind heeft vermoord? En dat ons niet de minste schuld treft, ongeacht ons motief?"

Nogmaals: het waren geen misdadigers, geen terroristen, geen dealers, geen moordenaars die de politie ontvluchtten.

"Dat zég ik niet. Maar feit is dat ik de oud-premier van dit land op de televisie hoorde fulmineren. (Imiteert hoog Di Rupo-stemmetje:) 'C'est l'Etat qui a tué cet enfant! C'était une balle de la police!' Wat mij stoort, is dat linkse partijen de dood van een kind misbruiken om te pleiten voor een andere, laksere asielpolitiek. Die moet helpen om er de PS weer bovenop te helpen, blijkbaar."

Uw reactie doet mij denken aan wat u zei na de foto van de aangespoelde Aylan. 'Praat mij geen schuldgevoel aan.'

"Precies. Daar blijf ik bij, ook nu. Hoe tragisch ook de dood van Aylan, Mawda en vele anderen, wij zijn niet verantwoordelijk voor de keuzes die hun ouders maken. Er klopt iets niet. Hoe komt het dat men nog altijd niet weet wie er aan het stuur van dat busje zat?"

U vindt dat eigenaardig?

"Ik ga me niet uitspreken over een lopend onderzoek."

Dat doet u eigenlijk al. U suggereert nu dat die chauffeur al lang bekend had moeten zijn als enkele inzittenden - de ouders van Mawda, bijvoorbeeld - zouden meewerken aan het onderzoek.

"Ik suggereer helemaal niets."

Als die ouders zwijgen, is dat dan volgens u omdat ze desnoods nog een nieuwe poging willen wagen via die weg? En is dat geen cynische veronderstelling?

"Nogmaals, ik zeg daar niets over."

Zou het kunnen - ik heb er het raden naar - dat de harde toon van N-VA mee verantwoordelijk is voor uw dip in de jongste peiling? U stond op meer dan 31%, vlak bij uw resultaat van de verkiezingen in 2014, maar plots zakt u naar 26%. Dat is fors.

"Ik kan daar zelf geen touw aan vastknopen. Ik heb een goed buikgevoel over hoe Vlaanderen over de dingen denkt, maar dit hebben we niet zien aankomen. Is het loos alarm? Gaat het om een eenmalige kronkel die bij de volgende peiling weer tegengesproken wordt? Of past dit in een trend? Het rare is: onze concurrenten profiteren hier niet of nauwelijks van. Maar of ze nu klopt of niet, zo'n peiling méét niet alleen de realiteit, ze creëert ook een realiteit. In die zin dat deze peiling een schok gejaagd heeft door de partij. Ik noem ze mijn beste slechte peiling ooit."

Hoezo?

"Dit is voor ons een wake-upcall. Wakker worden, N-VA, en alert blijven, 24/7. Ik zeg niet dat we waren ingedommeld of dat we ons arrogant gedroegen, maar er was wel een zekere nonchalance in geslopen. Ik verwacht van iedereen bij ons opperste professionaliteit. Wat vandaag een los draadje in de Wetstraat is, kan morgen een wurgkoord zijn. Het voordeel van zo'n tegenvallende peiling is dat iedereen plots weer wakker is. Tegen dat effect kunnen geen tien donderspeeches op."

Ah bon? Is dat courant, zo'n donderspeech op uw partijbureau?

"Donderspeech is een fout woord. Ik bulder niet. Maar mijn analyses zijn soms priemend. Om iedereen bij de les te houden."

Begon N-VA te lijden aan zelfgenoegzaamheid?

"Voor een stukje wel, ja. Al is het nooit een kwestie van vadsigheid of zo geweest. Er wordt bij ons keihard gewerkt, op elk niveau, maar als je keer op keer blijft stijgen in de peilingen, tot op het hoge niveau van 2014, dan zorgt dat onwillekeurig voor een vals gevoel van ongenaakbaarheid. Dat je denkt: 'Wij winnen straks. Niemand die ons wat doet.' En dan trap je in een plas en blijkt die plots iets dieper dan gedacht. Daar sta je dan, met natte voeten. Maar ik wil dit vooral niet groter maken dan het is. Nogmaals, wij voelen ons gesteund door enorm veel Vlamingen, misschien zelfs meer dan ooit tevoren."

Wat niet belet: een volgende regering-Michel zit er voorlopig niet in. Uw coalitie van MR, N-VA, CD&V en Open Vld had 85 zetels op 150 zetels. Volgens onze peiling houdt u er nog 70 over.

"Zetelverdeling luistert nauw. Het volstaat dat één partij onder de kiesdrempel verdwijnt om een andere situatie te krijgen. Maar bon, puur mathematisch, op basis van deze peiling, heeft u gelijk als u waarschuwt voor de onbestuurbaarheid van het land in 2019. Want niet alleen Michel II is dan geen optie, ook een klassieke tripartite of een centrumlinkse coalitie zit er dan niet in."

Een regering met N-VA en PS zou wél kunnen, natuurlijk.

"No way dat N-VA straks met de PS regeert. En ook niet met hun nog radicalere neefjes van Ecolo en de PTB. Hun voorstellen zijn waanzinnig. Open grenzen, vierdaagse werkweek met loonbehoud, pensioenleeftijd terug naar 65, brugpensioen op 56 voor wie dat wenst - Kris Peeters kreeg alweer links applaus, donderdag in de Kamer. Tja."

Siegfried Bracke liet vorige zondag bij Christophe Deborsu op RTL nog een opening. 'Verwacht het onverwachte', zei hij over N-VA en PS.

"Ik neem aan dat hij bedoelde dat wij alleen nog met de PS aan tafel schuiven als het is om over confederalisme te spreken, niet om samen loyaal te regeren zoals we dat nu doen met de MR. Want voor de onbestuurbaarheid van het land - of nee, van de twee landen die België eigenlijk is - bestaat er maar één oplossing. Die heet confederalisme. Vroeg of laat is het zover. Misschien al volgend jaar, na de verkiezingen van 2019. Ik lig daar nog niet wakker van - verkiezingen baren altijd één grote verrassing - maar ik weet wel wat mij te doen staat. Ik ben daar klaar voor."

En de andere partijen?

"Ik vertrouw alleen op mijn eigen kracht. Men zal er alles aan doen om dat confederalisme - dat de logica zelf is - tegen te houden. Bijvoorbeeld door als zes partijen niet volstaan desnoods een federale regering te vormen met acht partijen. Blauw, oranje, rood en groen. Of oranje, rood, groen en de communisten."

Gelooft u dat nu zelf?

"U niet, dan? Ik sluit zoiets niet uit. Dat soort coalities is een verschrikking, maar als het moet, sleept zich dat wel vijf jaar voort."

Met de liberalen erbij, die opleven nu ze na al die jaren van de PS af zijn? En met christendemocraten die desnoods met Peter Mertens en Raoul Hedebouw besturen? Allez allez.

"Als ik zeg dat ik 'niet' of 'nooit' iets zal doen, dan hou ik mij daaraan. Ik daag u uit: check bij de CD&V en bij Kris Peeters hoe vaak die hun kar al gekeerd hebben, in Antwerpen en elders. Moet ik die partij dan geloven als ze zegt dat ze dit niet en dat niet? Ik voorspel u: als Antwerpen in oktober naar links kantelt, als het moet door de communisten mee in bad te trekken, dan kantelen volgend jaar hoogstwaarschijnlijk ook de Vlaamse en de federale regering naar links. Aan steun uit Brussel en Wallonië zal het niet mankeren."

Misschien moet u met de regering-Michel gewoon wat harder uw best doen in het regeringsjaar dat u rest. Die regering trapt geen deuk meer in een pakje boter.

"Het klopt: als we mathematisch kunnen doorgaan met een regering-Michel II, dan is het confederalisme voorlopig geen noodzaak, zoals het dat ook de voorbije vijf jaar niet was. Anderzijds: als je ziet hoe moeizaam we nu al besturen met deze rechtse coalitie, wat heb je dan te verwachten van een coalitie met de PS erbij? Dat zou volstrekt onzinnig zijn. Ik ben het met de kritiek in uw krant eens: het mag iets meer zijn, zeker de jongste maanden. Wat er op ons afkomt, gunt ons geen tijdverlies. Vandaar dat ik heb gezegd dat de dash uit de regering is. Ze is stilgevallen. En dat dreigt ons in 2019 zuur op te breken, want de kiezer ziet en voelt dat ook. Elke partijvoorzitter weet dat. Maar o schande als je dat hardop zegt."

Als u het laat lopen, dit laatste jaar, eindigt u met een gênant begrotingstekort en met een krakkemikkig pensioenakkoord.

"Dat risico bestaat. Vandaar dat ik zeg: doorgaan tot de laatste dag. De Nationale Bank waarschuwt dat we het budget in het oog moeten houden. En die lange lijst van zware ambtenarenberoepen zie ik met lede ogen aan. Als je weet wat er qua vergrijzingskosten op ons afkomt, kost die poppenkast ons kostbare tijd. Maar bon, er is nog geen akkoord over."

Uw ministers Jambon en Francken zijn zeer populair in Wallonië. Komt u niet stilaan in de verleiding om een Waalse N-VA op te richten? Of valt dat niet te rijmen met uw communautaire bestaansreden?

"Opkomen in Wallonië? N-VA komt op in zijn eigen democratie, niet erbuiten. We hebben toch ook geen afdeling in Nederland of Frankrijk? Bovendien zou dat strategisch dom zijn. Het zou onze enige Franstalige partner, de MR, stemmen kosten en tegen ons in het harnas jagen. Niet dus."

Tot slot de enige vraag die u niet wakker houdt: wie wint het WK?

"Is voetbal niet dat spel dat 1,5 uur lang gespeeld wordt met 22 spelers, waarna de Duitsers altijd winnen? Welaan dan. De enige Duitsers die ik ken, dateren uit een filmpje dat ik te zien kreeg bij 'De Slimste Mens'. Jürgen Klinsmann en Rudi Völler. Spelen die nog mee? Nee, zeker? Ik weet nog dat Völler een fluim in zijn nektapijt kreeg van die Nederlander - hoe heet hij ook weer?"

Gullit. Ruud Gullit.

"Nee! Rijkaard. Frank Rijkaard. (Lacht) Voilà, mijn integrale naoorlogse voetbalkennis zit gebald in dat ene fragment. Laat het een les zijn, meneer Segers: onderschat mij nooit. Ik ben altijd beter voorbereid dan ge denkt."

We zullen de boodschap overmaken aan onze Franstalige vrienden. Dank voor het gesprek.