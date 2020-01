Exclusief voor abonnees "Mijn beste match tot nu toe" Halep 28 januari 2020

In de finale van Doha vorig jaar stond Simona Halep 6-3, 4-2 voor tegen Mertens, vooraleer ze zich de kaas van het brood liet halen en met 6-3, 4-6, 3-6 verloor. Het scheelde niet veel of het scenario had zich herhaald. "Ik moest alert blijven en focussen op elke bal, want zij kan echt wel sterk terugvechten", wist Halep. "Maar mentaal deed ik een uitstekende job en op het einde serveerde ik het goed uit. Dit was mijn beste wedstrijd tot nu toe." Bij de laatste acht speelt Halep tegen Anett Kontaveit (WTA 31), de eerste Estse ooit in de kwartfinale van een grandslamtoernooi. (FDW)