"Mij zou visafraude nooit overkomen zijn" De Block 23 januari 2019

00u00 0

Maggie De Block (Open Vld), sinds december opnieuw verantwoordelijk voor Asiel en Migratie, haalt fel uit naar haar voorganger Theo Francken (N-VA). Ze hekelt zijn asielquota en zijn voorkeursbehandeling van christenen uit het Midden-Oosten. Het visaschandaal rond de Mechelse N-VA'er Melikan Kucam zou haar niet kunnen overkomen, zegt ze in 'Knack'. "Ik heb zulke zaken nooit meegemaakt, net omdat ik altijd de wet heb gevolgd. Ze hebben mij altijd aangevallen op het feit dat ik té streng was en de wet té strikt volgde", klinkt het. "Francken wilde geen moslims helpen uit het Midden-Oosten, enkel christenen. Dat één politicus wil beslissen wie kwetsbaar is en wie niet, en daarbij geloof meeneemt als doorslaggevende factor: daar heb ik het moeilijk mee."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN