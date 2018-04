"Mij neergelegd bij situatie" Van Damme nog eens in de basis 16 april 2018

Na de derbyzege kon Jelle Van Damme dus weer eens lachen. De 34-jarige verdediger pendelde de afgelopen maanden al te vaak tussen de basis, de bank en de tribune. "Dat is inderdaad moeilijk. Ik heb gewoon graag duidelijkheid. Intussen heb ik me bij deze situatie neergelegd en ga ik niet van mijn oren maken." Ook al is het play-off 2, Van Damme wil altijd spelen. "Ik kan het aanvaarden dat de trainer me niet opstelt, maar dat ik niet op de bank zit omdat ik te veel ervaring zou hebben... Ik voel me zeker niet te goed om op de bank te zitten, zelfs niet in play-off 2. Ik ben graag 100% betrokken bij het team." (DPB)