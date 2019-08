Exclusief voor abonnees "Mignolet zorgt voor rust" Clement 07 augustus 2019

00u00 0

Philippe Clement kon leven met wat hij gezien had: "Vooral de eerste helft was puik. Met goede loopbewegingen, een goede opbouw, en kansen. De tweede helft was minder. Omdat wij minder rust aan de bal hadden, te snel de diepe bal hanteerden, maar ook omdat Kiev goeie wissels deed."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis