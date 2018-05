"Michel Libert schoot op politie" Getuige Bende van Nijvel 22 mei 2018

Een anonieme getuige zegt dat Michel Libert in 1982 betrokken was bij een schietpartij op de politie. "Hij heeft me dat zelf gezegd", vertelde de getuige aan 'VTM Nieuws'. Libert is een voormalige topman van de Westland New Post, een extreemrechtse en pseudomilitaire organisatie die al langer in verband wordt gebracht met de Bende van Nijvel. In de jaren negentig gaf Libert toe meermaals voor aanslagen van de Bende supermarkten verkend te hebben in opdracht van een onbekende opdrachtgever. De afgelopen weken kwam hij opnieuw in de schijnwerpers te staan, toen dezelfde getuige via zijn advocaat Libert aanduidde als 'De Reus' van de Bende - wat Libert intussen tegensprak. De anonieme getuige zou hem zijn tegengekomen toen die een verkenningsopdracht aan het doen was in een GB in Kraainem. Later zou Libert hem dus hebben toevertrouwd dat hij in 1982 bij een schietpartij op de politie betrokken was.

