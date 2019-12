Exclusief voor abonnees 'Mevrouw Wojczekowska' 97 KOEN GEENS 17 december 2019

Ja, natuurlijk staat Koen Geens (61) veel te laag in deze Top 100. Daar is niet alleen hijzelf intiem van overtuigd, dat zeggen wij ook. Niet alleen omdat Geens een bovengemiddelde minister van Justitie is geweest in de te vroeg ter ziele gegane regering-Michel. Zelfs niet omdat de volgende regering weleens een regering-Geens zou kunnen zijn, met het premierschap als bruidsschat om de CD&V aan boord te hijsen. Nee, waarom Koen Geens een streepje voor heeft bij ons, journalisten, is omdat geen politicus zich hoffelijker opstelt. Nooit zal men hem erop betrappen niet te weten tegenover wie hij zit. Dat klinkt dan zo: 'Weet u, mevrouw Beck...' Of: 'Het zal u zijn opgevallen, meneer Van den Bogaert...' Of: 'Ik verzeker u, mevrouw Van den Eynde...' Heel attent, maar daar stopt het niet. Ook als hij wordt ondervraagd door een Poolse journaliste die hij nooit eerder heeft ontmoet, gaat het van: 'Mevrouw Wojczekowska, ik ben een frequent lezer van uw krant, de 'Rzeczpospolita', maar staat u mij niettemin toe om...' Waarna er steevast een antwoord volgt dat ofwel slim ofwel sluw is en meestal beide. Om maar te zeggen: zet deze Top 100 op zijn kop en Koen Geens staat op zijn plaats. (JS)

