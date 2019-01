#MeToo-jaar is voorbij Ambtenarenbal maakt duidelijk 03 januari 2019

Het #MeToo-jaar is voorbij. Zoveel werd gisteren duidelijk op het jaarlijkse ambtenarenbal. Waar er tijdens de vorige editie nog geswingd werd met een armlengte afstand tussen de danspartners, leken de Weinstein-verhalen nu helemaal vergeten. De meer dan duizend ambtenaren in de Brusselse AB waren niet per se vies van een aanraking, zeker de koppeltjes niet - of dat nu tijdens een uitbundige polonaise was of tijdens een innige slow. Hier en daar zakte een hand zelfs tot diep onder de onderrug.

