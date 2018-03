"#MeToo is geen taboe. Elke empathische mens wéét toch waar de grens ligt?" TOM LENAERTS DE STILLE KRACHT ACHTER HET SUCCES VAN 'TABOE' Redactie

03 maart 2018

00u00 0 De Krant Tom Lenaerts (49) is behalve een kundig televisiemaker ook een beleefde man. Mensen tegen de haren in strijken omdat ze een andere kleur van vel hebben, een been missen, arm zijn of hun BMI levensgevaarlijk hoog is: hij doet dat niet. Maar met 'Taboe' er een programma over maken dan weer wel. "Mét iemand lachen, was nooit de bedoeling."

Het lijkt, wanneer je de lift moet nemen in de oude Electrabelbuilding langs de Mechelsesteenweg in Antwerpen, een béétje op het Sarajevo van vlak na de burgeroorlog. De liften werken namelijk maar half, en in plaats van glad inox en spiegels is de liftkooi een krakkemikkig ding van aan elkaar gevezen spaanderplaten en losse bekabeling. Maar eens op de zevende verdieping, waar productiehuis Panenka huist, kom je in een creatief laboratorium terecht, met duizelingwekkende uitzichten over de stad. In één bureautje hangt dé foto metersgroot aan de witgeschilderde betonnen wand - de lob waarmee de Tsjechoslovaak Antonin Panenka de beslissende penalty op het EK van 1976 voorbij de verbouwereerde Duitse keeper Sepp Maier borstelde. Onder die foto zit tv-maker Tom Lenaerts, voorovergebogen over zijn laptop, alweer druk in de weer met de tweede reeks van een nieuwe tv-serie waarvan de eerste reeks pas volgende winter te zien zal zijn. Hij klapt het scherm dicht, duwt zijn kenmerkende brilletje stevig op zijn neus en zet zich schrap. "Keifier" is hij op 'Taboe', ook al heeft hij er enkel achter de schermen aan gewerkt.

Ben je trotser op 'Taboe' dan op - pakweg - 'Kalmte Kan U Redden'?

"'Taboe' is een compleet nieuw genre - een mengvorm tussen human interest en comedy. Als we een nieuwe quiz maken, of een fictiereeks schrijven, dan hebben we een referentie - we hebben dat al eens gedaan, en we weten wat een quiz of een serie nodig heeft. Bij 'Taboe' wisten we dat niet. Het moest een mix worden van human interest en comedy, maar zou dat wérken? Geen idee. Dat het zo'n hybride programma was, veroorzaakte stress en onzekerheid - wat een gevaarlijk gif in een creatief proces is. Maar het is een heel schoon programma geworden, wat de verdienste van een héle ploeg is, natuurlijk. Iets wat moeilijk was en toch goed afloopt, daar ben je automatisch heel trots op, toch?"

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN