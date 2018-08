#MeToo in omgekeerde richting Kan dat wel? 21 augustus 2018

Asia Argento (42), de actrice die als eerste Harvey Weinstein van verkrachting beschuldigde, heeft zelf een jonge acteur aangerand en zwijggeld betaald. Dat moet blijken uit bewijzen van het destijds 17-jarige slachtoffer, zoals een selfie van hen beiden in bed. Of dat genoeg is om een rechtszaak te winnen, is voer voor experts, maar die twijfelen zelf. "We leven in lichtjes verwarrende tijden."

