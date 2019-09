Exclusief voor abonnees "Meteen verontschuldigd bij Dennis" Ndongala ontsnapt aan rood 02 september 2019

Dieumerci Ndongala ontsnapte aan rood tegen Club. De overigens sterk ingevallen Congolees maaide zonder pardon Dennis onderuit en kreeg maar geel van scheidsrechter Erik Lambrechts. Vreemd, want Ndongala staat nu niet bepaald bekend als een 'vuile' speler. "Dat klopt, het was een overtreding die ik niet had mogen maken. Ik ben geen agressieveling, maar ik was kwaad. Club Brugge weigerde even voordien om de bal buiten te trappen terwijl Casper De Norre geblesseerd op het veld lag. Dat praat mijn ingreep niet goed, maar het is wel een verklaring. Ik ben mij overigens meteen gaan verontschuldigen bij Dennis." Overigens flirtte ook Dewaest met een tweede geel toen hij vlak voor tijd Dennis neerhaalde randje zestien, ook daar toonde Lambrechts zich zeer mild. (KDZ)

