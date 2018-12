"Meteen nieuwe verkiezingen? Uitgesloten" Johan Vande Lanotte 05 december 2018

"Het hangt nu volledig af van de N-VA. Premier Michel gaat naar de Kamer en het komt daar tot een stemming. Dat resultaat laat zich voorspellen. Ofwel zegt de N-VA nadien dat er verkeerd gekozen is, maar dat men verder doet. 'We hebben gevochten, maar anderen hebben fout beslist.' Ofwel trekken ze de stekker eruit. Dan komt er een overgangsregering tot de verkiezingen. De vier andere partijen, zonder de N-VA. Want niemand gaat nu meteen naar de kiezer. Dat lijkt me uitgesloten. Zo'n overgangsregering is niet zo uitzonderlijk. Destijds was er Van Den Boeynants (1978, red.). Dichter bij ons Verhofstadt III (2007, red.). N-VA kan zo'n regering zelfs van aan de zijlijn steunen. Dat hebben ze ook al met een regering-Leterme gedaan. Hoe dan ook, er lag niet zoveel meer op tafel. Deze regering was eigenlijk al dood. Ze is niet meer in staat een beslissing te nemen. Eigenlijk had ze al een hoog mummiegehalte." (EV)

