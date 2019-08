Exclusief voor abonnees "Meteen naar Horvath gebeld" Clement 06 augustus 2019

Afgelopen donderdag kreeg hij nog tot vervelens toe de vraag of het hem niet frustreerde, al die sterkhouders die Club had verkocht. Maar kijk: nieuwe week, nieuwe insteek. Na het vertrek van onder meer Wesley en Danjuma heeft Philippe Clement met Mignolet plots een topkeeper. "Nochtans stond een nieuwe doelman niet hoog op mijn verlanglijstje. Ik had het volledige vertrouwen in Ethan Horvath - hij kan nog veel groeien. Maar dit was een opportuniteit. Dan moet je op een bepaald moment de knoop durven doorhakken", aldus Clement, die zondagavond nog een opmerkelijk telefoontje deed. "Het eerste wat ik gedaan heb, toen ik hoorde dat Simon onderweg was naar Club, is naar Ethan gebeld. Om hem alles uit te leggen. Kijk, je bent niet alleen de coach van een nieuwe jongen die met veel plezier naar Club komt, maar ook van die speler die teleurgesteld is. Ethan reageerde trouwens heel professioneel. Dit soort dingen horen ook bij profvoetbal. Ik heb tien jaar bij Club gespeeld en daarin heeft het bestuur minstens tien centrale verdedigers gekocht. Het is altijd een strijd om bij de elf te zijn, of in de kern."

