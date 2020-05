Exclusief voor abonnees "Met voortschrijdend inzicht beslissen, niet té radicaal" Voorzitter Ivan De Witte 06 mei 2020

00u00 0

Als voorzitter van AA Gent geeft Ivan De Witte toe dat zijn supportershart zou bloeden bij matchen zonder fans, maar dat hij ook rationeel naar de gevolgen kijkt. "De atmosfeer in de tribunes is een fundament van voetbal, dus ik vind het jammer als dat wegvalt. Maar in het clubbeleid vermindert een aanzienlijke inkomstenbron. Tegenover enkele grote competities is het deel uit de tv-rechten voor Belgische clubs in hun budget ook beperkter. En het kan tot januari volgend jaar of langer duren eer er een vaccin is. Sommige clubs zullen het dan heel moeilijk krijgen."

