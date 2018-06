'Met Vier in Bed' trekt door West-Vlaanderen 25 juni 2018

Deze week maken West-Vlamingen het mooie weer in 'Met Vier in Bed'. Van de badplaats De Panne tot de rustige Westhoek en het toeristische Brugge. De week gaat van start bij Nathalie en Nico (foto) en hun dochters in De Panne. Zij baten B&B 'Esprit De Mer' uit in een oude dokterswoning. Dinsdag wordt gelogeerd in de Westhoek, waar te midden van de velden in Beerst 'Den IJsbol' ligt, een familiezaak die meer aanbiedt dan logies alleen. Woensdag trekken de deelnemers naar B&B 'La Maison de Nathalie' in Brugge, een groot en gerenoveerd herenhuis op wandelafstand van het historische centrum. Ook donderdag is Brugge aan zet, waar de Nederlandse Mieke met haar extravagante B&B 'Saint-Georges' een verschil hoopt te kunnen maken. (TDS)

