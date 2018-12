"Met vertrouwen tegen Club Brugge" VISTA! | Hannes Van der Bruggen 11 december 2018

KV Kortrijk zit in een goede flow. Aanvoerder Hannes Van der Bruggen (25) keek in VISTA! dan ook met een gezonde portie zelfzekerheid uit naar de match tegen Club Brugge van zaterdag. "We mogen vertrouwen hebben, want tegen Club hebben we een goede thuisreputatie. Makkelijk wordt het niet, want na Genk is het de best voetballende ploeg van België. Maar voor een vol huis gaan wij zeker uit van onze eigen sterkte."

