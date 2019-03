"Met Thomas erbij stijgt kans op succes" RITWINNAAR CORT NIELSEN 14 maart 2019

Hij was maar wát blij dat De Gendt meeglipte in de vlucht van de dag, Magnus Cort Nielsen. Als "the king of breakaways" kent hij onze landgenoot. "Thomas is een absolute garantie op succes. (lacht) Met hem erbij gaat het altijd goed vooruit en weet je dat de ontsnapping meer kans op slagen heeft", aldus de 26-jarige Deen, goed voor de zestiende seizoenszege van Astana en een pleister op de wonde na het weg- en uitvallen van klassementspionnen Lopez en Ion en Gorka Izagirre. "Zelf had ik geen superbenen en na zo'n lange vlucht is het moeilijk inschatten hoeveel energie iemand nog in de tank heeft zitten. Echt gerust was ik er dus niet in. Ik verwachtte aanvallen van mijn concurrenten in de laatste vijf à tien kilometer. Die kwamen er bizar genoeg niet. In de slotfase kreeg ik plots een kleine kloof. Ik zette aan op instinct. En won." (JDK)

