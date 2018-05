"Met Radja kan je op andere manieren voetballen" GEORGES HEYLENS (76) 67X RODE DUIVEL 22 mei 2018

"De uitleg van Martínez is simpelweg onjuist. Dat Nainggolan om tactische redenen niet bij de selectie zit, vind ik een vreemde uitleg. Hij is polyvalent en met Radja kan je net op andere manieren voetballen als dat nodig zou zijn. Dat heeft hij al genoeg bewezen. Nainggolan etaleert zich al jaren als een prima middenvelder in Italië en omdat hij een keer buiten de lijntjes heeft gekleurd, laten ze hem vallen. Dat vind ik niet correct."