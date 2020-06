Exclusief voor abonnees "Met pikante foto's wilde ik icoon van haar maken" Over Joan Jett 29 juni 2020

Bloom hielp de rebelse Joan Jett (61, 'I Love Rock'n Roll') om ook solo voet aan grond te krijgen in de Verenigde Staten, na een succesvolle carrière met haar bandje The Runaways. "Af en toe deed ze een fotoshoot. Dan kwamen duizenden dia's via een bezorger naar m'n kantoor." Bloom sloot zich vervolgens met een vergrootglas op in een lege kamer. "Ik ging op zoek naar iets heel specifieks. Ik zocht naar afbeeldingen waarop dertienjarige jongens zouden willen masturberen. Waarom? Omdat ik wilde dat zij Joans foto's aan de muur zouden hangen", legt Bloom uit. "Ik wilde dat ze een icoon zou worden."

