Een goede nederlaag, die 5-7, 4-6 tegen reekshoofd en levende muur Qiang Wang (WTA 18). Alison Van Uytvanck (WTA 68) kon tevreden zijn na haar eerste tweede ronde op de US Open. "Ik haalde inderdaad een goed niveau", zei de Brabantse. "Zij speelde sterk en is erg solide. Ik mocht geen fouten maken en moest constant zijn om het punt te winnen. Eind eerste set zat er echt niet veel tussen, een paar onnodige foutjes van mijn kant waren er te veel aan. In de tweede set heb ik goed gevochten, maar het was net niet. Een match die elke kant had kunnen uitgaan. Als je zo verliest tegen iemand die in de top 20 staat, dan kan ik toch met opgeheven hoofd naar huis gaan."

