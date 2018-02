"Met nieuwe verkeerslichten is probleem niet opgelost" Eliasbethlaan in Oostende 21 februari 2018

00u00 0

De Elisabethlaan in Oostende, de belangrijkste verkeersas in de stad, eiste de laatste tien jaar drie dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden. Over een ondertunneling wordt al meer dan twintig jaar gesproken, maar tot nu blijft die nog steeds achterwege. Het Vlaams Gewest liet het gevaarlijkste kruispunt, met de Torhoutsesteenweg, in april al aanpassen als tussentijdse oplossing. Fietsers steken sindsdien allemaal tegelijk over en niet meer samen met voertuigen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN