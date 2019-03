"Met huuropbrengst wilden we ons pensioen aanvullen" 14 maart 2019

00u00 0

Dagenlang poetsen

Uw redactrice Nadine Van Der Linden lichtte zaterdag een tipje van de sluier op, van wat je als verhuurder van een woning kan meemaken ("Huur niet betaald", krant van zaterdag, blz.2). Haar verhaal gaat tot aan de uitdrijving van een bewoonster. Met mijn ervaringen vul ik een dik boek. Telkens er iemand vertrekt, zijn mijn echtgenote en ik dagenlang bezig met de opkuis. Je mag dan op je knieën kruipen om de oven te reinigen en de honden- of kattenharen uit de radiators te halen, plinten schoon te maken, toilet, bad en lavabo met een dikke korst vuil te poetsen,... Daarna besef je pas hoezeer je goedheid weer eens werd misbruikt. Wij zijn een stel 77-jarigen die spaarden om een pensioen van zelfstandige aan te vullen. In plaats van er iets aan te verdienen, zijn we telkens heel wat geld kwijt. Soms vragen de huurders (zelfs onterecht) bescherming aan bij het OCMW en krijg je eens per jaar een aalmoes van een deurwaarder die hun schulden beheert. Ik zal nooit oud genoeg worden om mijn geld te recupereren. Schandalig gewoon.

Camille

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN