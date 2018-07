"Met Hein en Michel zijn Anderlecht en Standard titelfavoriet" 07 juli 2018

Alle aandacht gaat dan wel uit naar het WK in Rusland, toch is Clubcoach Ivan Leko vanzelfsprekend druk bezig met wat er straks in de Jupiler Pro League te gebeuren staat. Hoewel de Kroaat naar eigen zeggen meent dat zijn Club Brugge nog 15 à 20 procent beter zal zijn dan vorig jaar, verwacht hij dit seizoen flinke concurrentie. "Ik geloof dat we sterker zullen zijn, maar de situatie is simpel. Ik zie twee topclubs, die de beste trainers (Vanhaezebrouck en Preud'homme, red.) in België én een topbudget hebben... Dan zijn Anderlecht en Standard titelfavoriet. Samen met ons? Daar spreek ik me niet over uit, maar 80 procent van de kenners zal zeggen dat zij de grootste favorieten zijn om kampioen te worden. Standard won de beker en werd tweede. Als ze nu met diezelfde ploeg starten, met Edmilson en Carcela... en Michel en Emilio (Preud'-homme en Ferrera, red.) erbij, dan zullen ze sowieso nóg sterker zijn."

