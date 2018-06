"Met grandioos zicht op het kanaal" LIMBURG HASSELT € 476.750 30 juni 2018

"Op de plaats waar vroeger een grote villa en een hangar stonden, verrijst oHase, een woonproject dat om meerdere redenen in de kijker springt. Zo is de locatie ronduit schitterend: aan de rand van het stadscentrum én in alle rust door de ligging naast het Albertkanaal. Er is een mix van woningtypes, met 45 appartementen en 22 huizen met een bewoonbare oppervlakte die varieert tussen de 77 en 255 m² en met één tot vier slaapkamers. Zo willen de architecten bewoners aantrekken die de hele samenleving weerspiegelen. Een groot, centraal plein moet dan weer het sociale contact bevorderen en met een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang op de site mikt oHase ook op jonge gezinnen."

