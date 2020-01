Exclusief voor abonnees "Met Colidio misschien nieuwe Boli in de maak" STVV-coach Kostic 20 januari 2020

Eerste match onder de nieuwe coach Milos Kostic, en meteen een overwinning, nog maar de derde dit seizoen op Stayen. Met dank aan een sterk team, een knap debuut van Rocky Bushiri, een ijzersterke Kenny Steppe bij zijn wederoptreden en 'man van de match' Facundo Colidio, die zijn eerste basisplaats bekroonde met een doelpunt en een assist. Iets wat Alexander De Bruyn nog eens overdeed. Logisch dat Kostic na de match glunderde. "De spelers waren een 3-5-2 gewend en hebben in korte tijd mijn nieuw systeem (een 4-4-2 met een smalle ruit op het middenveld, red.) goed opgepikt. Er is nog werk aan de winkel. Maar dit is een mooie basis. Boli cijfer je niet weg. Maar misschien is er met Colidio een nieuwe Boli in de maak. We hebben trouwens nog andere 'quality players' die zijn rol kunnen overnemen. Deze zege geeft ons ademruimte. We kunnen nu rustig voortwerken." (FKS)

