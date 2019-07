Exclusief voor abonnees "Met Casse olympische medaillekandidaat erbij" Belgen pakken zes medailles 01 juli 2019

Gymnastiekboegbeeld Nina Derwael zwaaide als logische vlaggendrager voor Team Belgium op de sluitingsceremonie de Europese Spelen uit. Met vier keer goud, één keer zilver en één keer brons sluit België in Minsk af met zes medailles, op de landenranking goed voor de 14de plek. Gert Van Looy maakte als delegatieleider voor het BOIC de balans op: "We zijn sterk begonnen met het judo en de acrogym en sterk geëindigd met Derwael. We hadden ergens nog gehoopt op een medaille voor Nicky (Degrendele, red.) en ook de kajakkers hadden kans, maar ze zaten nog in een opbouwfase na de wereldbekers, terwijl landen als Rusland en Wit-Rusland echt gepiekt hadden naar Minsk. En ook bij Nina hadden we gehoopt op een tweede medaille, maar dat is de sport. Chapeau hoe ze zich na een diep dal op de brug herpakt." Van Looy geeft toe dat Matthias Casse in Minsk getoond heeft dat België een medaillekandidaat voor Tokio 2020 erbij heeft: "Het judo was een echt toptoernooi. Matthias is nog jong en heeft grote stappen gezet." (BF)

