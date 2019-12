Exclusief voor abonnees "Met blokken spelen maakt kinderen blij" Prins Laurent opent Legotheek 02 december 2019

In Kortrijk is dit weekend de eerste Legotheek van ons land geopend. Kinderen uit kansarme gezinnen mogen er voortaan elke woensdagnamiddag gratis komen bouwen en ze kunnen ook Legopakketten lenen voor een kleine bijdrage. De vzw ToverBlokjes heeft al twee jaar lang een mobiele Legotheek, maar die krijgt nu dus ook een vast adres. Prins Laurent was speciaal naar de Deelfabriek afgezakt voor de officiële inhuldiging, samen met zijn zoon Nicolas (bijna 14). Daarmee houdt hij zich aan de belofte die hij initiatiefneemster Sophie Deprez uit Anzegem deed, toen hij haar eind maart ontmoette op een Lego-expo in Waregem. "In een wereld waarin heel veel mensen vooral aan zichzelf denken, valt wat Sophie doet wel op. Ze brengt geluk bij kinderen door hen met Lego te laten spelen. Ik heb hier heel veel respect voor. Anderen zouden een voorbeeld mogen nemen aan haar." (JME)

