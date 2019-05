Exclusief voor abonnees "Met babybuikje op de set" ZAP | Actrice Kim Van Oncen ('Dertigers') 25 mei 2019

"Ik ben ruim zes maanden zwanger, maar ben volop aan het draaien voor het tweede seizoen van 'Dertigers'. Wat de Eén-reeks zo uniek maakt, is de herkenbaarheid. Iedereen kent wel een Alex, Tinne of Saartje. 'Dertigers' is leuk om te maken, maar ik ben best kritisch voor mezelf. Áls ik kijk, is het vooral om de collega's aan het werk te zien. (lacht) Als ik alleen ben, kijk ik graag tv in bed, maar negen op de tien kansen dommel ik in. Nu ik zwanger ben, ben ik nóg sneller uitgeput. Ik hou van 'Gert Late Night', door de afwisseling van humor en ernstigere thema's, maar lig vaak om 22 uur al te ronken."

