"Met Alaphilippe gaan kijken in Andorra"

Evenepoel maakte zich op voor een verhuis naar Monaco, maar op vraag van de ploeg gaat hij binnenkort ook eens kijken in Andorra. "Monaco is natuurlijk sexy", zegt Lefevere. "Maar we gaan toch ook eens in Andorra kijken, samen met Julian Alaphilippe (die daar al woont, red.). In Andorra slaap je op 1.800 meter, wat een groot voordeel is: Remco zou dan geen hoogtestages meer hoeven te doen." (BA)

