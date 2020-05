Exclusief voor abonnees "Met 30 couverts moet ik mensen ontslaan" De brasserie 15 mei 2020

Mijn klanten moeten zich veilig voelen, maar het moet gezellig blijven." Chef Peter Van den Bossche (51) van Brasserie Latem in Sint-Martens-Latem kan zich grotendeels vinden in de maatregelen die Horeca Vlaanderen voorstelt. "Maar een beperking in capaciteit zou een ramp zijn. Ons terras alleen al biedt plaats aan 80 personen. Als er maar 30 worden toegelaten, zal ik personeel moeten ontslaan."

