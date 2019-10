Exclusief voor abonnees "Met 1 miljoen op straat voor nieuw referendum" 21 oktober 2019

00u00 0

Of het parlement nu wil stemmen voor de brexitdeal van Boris Johnson of niet, voor een boel Britten is de maat vol. Zij eisten afgelopen zaterdag in een massabetoging in Londen een tweede referendum over de uitstap uit de Europese Unie. Ook oppositiepartijen Labour en Liberal Democrats hebben daar al voor geijverd.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen