"Mertens wordt een legende"

02 oktober 2019

De coach

Dries Mertens staat op één goal van de geschiedenis. Dat is ook coach Carlo Ancelotti niet ontgaan. "Hij staat op het punt om de beste speler ter wereld te evenaren, dat wil wel wat zeggen", zei de coach van Napoli gisteravond op de persconferentie in Genk. "Dries zit in een geweldige periode en hij is heel belangrijk voor mijn ploeg. Ik gun het hem en het liefst zo snel mogelijk, want dat zou willen zeggen dat we morgen een goede kans maken om Genk te kloppen. Maradona is een legende, als je een legende evenaart word je zelf ook een legende", zo besloot Ancelotti poëtisch. (KDZ)