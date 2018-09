"Mertens een sterke service? Ik zou het niet weten" Stephens 01 september 2018

00u00 0

Opmerkelijk, het parcours dat Sloane Stephens aflegde in haar laatste zes grandslamtoernooien. Op Wimbledon 2017 verloor ze in de eerste ronde, daarna won ze de titel op de US Open. Op de Australian Open dit jaar ging ze er in de eerste ronde uit, op Roland Garros haalde ze de finale, waarna ze in Wimbledon opnieuw in de eerste ronde haar valiezen mocht pakken. Hier op Flushing Meadows lijkt ze toch wat stabiliteit te vinden met een vierde ronde. Daarin treft ze Elise Mertens, tegen wie ze twee weken geleden in twee sets verloor in de derde ronde van Cincinnati. "Ik was ongelooflijk moe nadat ik in Montréal had gespeeld", zei Stephens terloops. "Ik had ook een paar setpunten in de eerste set, ik speelde eigenlijk ook niet slecht. Maar mentaal was ik moe, helemaal op. Ik weet wel nog dat zij een goede speelster is die hard vecht. Heeft ze een sterke service? Ik zou het niet weten." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN