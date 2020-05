Exclusief voor abonnees "Mertens blijft bij Napoli" 19 mei 2020

Het ziet er dan toch naar uit dat Dries Mertens gewoon bij Napoli blijft. De Rode Duivel, 33 intussen, leek de deur in Napels achter zich dicht te trekken, met teams als Chelsea en vooral Inter die op de loer lagen. Maar nadat ze er eerder van overtuigd waren dat hij zou vertrekken, kreeg Napoli de laatste dagen toch nieuwe hoop. Een nieuw contractvoorstel lijkt Mertens, straks einde contract, toch tot 2022 in Zuid-Italië te houden. Andere cijfertjes dan die op 1 maart - naar verluidt zou Mertens 2,5 miljoen euro tekengeld krijgen en zou hij per jaar 4 miljoen euro plus bonussen vangen. Volgens doorgaans goed ingelichte Italiaanse journalisten wordt alles in gereedheid gebracht om de deal eerstdaags af te ronden.

