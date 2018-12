'Merlina' duikt op in 'The Voice Senior' 04 december 2018

De opmerkelijkste kandidate in de eerste aflevering van 'The Voice Senior' is Lea Couzin (84), voor vele Vlamingen nog altijd een icoon dankzij haar rol in de jeugdserie 'Merlina'. "VTM heeft nog bij een paar bekende Vlamingen gepolst, maar in tegenstelling tot de anderen had ik geen schrik om gezichtsverlies te lijden", zegt ze. "Ik doe niet mee om te winnen, hoor. Ik zing gewoon graag en ik geniet ervan hoe respectvol ik door iedereen behandeld word. Ja, Merlina heeft toch veel betekend, merk ik nog altijd. VTM mag mij gerust nog voor andere dingen vragen. Een gastrolletje in 'Familie', waarom niet?"

