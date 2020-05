Exclusief voor abonnees "Merken nog geen negatief effect door versoepelingen" 16 mei 2020

Het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen. Al een week lang is dat nu al met zo'n 8% per dag. Volgens viroloog Steven Van Gucht zijn er dan ook "nog geen negatieve effecten van de versoepeling van de maatregelen" te zien. "Maar het is misschien ook nog iets te vroeg om die te merken." Momenteel liggen er nog 380 patiënten op intensieve zorg - de meerderheid, 231 mensen, aan een beademingstoestel, zo werd bekendgemaakt op de dagelijkse briefing van Sciensano. Gisteren kwamen er 67 patiënten bij in het ziekenhuis, 190 mensen mochten naar huis.

