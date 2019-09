Exclusief voor abonnees "Mercedes schrijft duizenden auto's zelf in om regels te omzeilen" 02 september 2019

Mercedes tekent in ons land een ongekende groei op, maar die zou kunstmatig zijn. Zakenkrant 'De Tijd' meldt dat het luxemerk massaal zélf auto's heeft ingeschreven om nieuwe Europese regels te slim af te zijn. In de eerste jaarhelft draaide de Belgische automarkt vierkant, maar in juli werden plots 45.110 auto's geregistreerd - 5,5% meer dan in de topmaand juli 2018. Die cijfers zijn bijna volledig toe te schrijven aan Mercedes, met 4.572 inschrijvingen - liefst 60% meer dan in juli 2018. Volgens Mercedes is dat te danken aan het succes van zijn compacte modellen, maar meerdere bronnen melden dat de autobouwer zélf massaal wagens heeft ingeschreven. Sinds dit weekend mogen geen auto's meer verkocht worden waarvan de uitstoot bepaald is door een oude CO2-test. Om de stock toch nog te verkopen na 1 september, kan een constructeur de auto's zelf inschrijven om ze dan tweedehands te verkopen. Mercedes ontkent.

