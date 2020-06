Exclusief voor abonnees "Mensen zijn mondmaskers beu" 14.RESTAURANT DE GOEI GOESTING, HASSELT 09 juni 2020

Hij zat in zak en as, Dirk Hendrickx, die op de Zuivelmarkt in Hasselt drie zaken uitbaat. Maar nu kan hij opnieuw glimlachen. "Zowel 'De Goei Goesting', 'L'Aperi Vino' en 'Buon'Eatalia' zitten vol. De mensen zijn blij en uitgelaten. Opvallend, niemand draagt een mondmasker. Volgens mij een teken dat mensen die echt beu zijn. Ik weet dat we nog een lange weg hebben af te leggen, maar er is weer perspectief!" (DSS)

