Exclusief voor abonnees "Mensen uit rand van het voetbal leveren kritiek" Preud'homme na zijn uitspraken 12 december 2019

De kritiek op Michel Preud'homme was groot de afgelopen dagen. Hij verdedigde na de wedstrijd Mpoku en Carcela nadat zij rood pakten in Moeskroen. Bepaalde waarnemers vonden dat ongepast. Gisteren reageerde MPH kort maar krachtig. "Het zijn mensen uit de rand van het voetbal die kritiek leveren om zichzelf wat in de kijker te zetten. Wij hebben niet alle herhalingen tijdens of meteen na de wedstrijd. Misschien moeten we ons in de toekomst beperken tot het zeggen van banaliteiten op persconferenties. Ik probeer mijn spelers te begrijpen en ik verdedig hen. Mpoku en Carcela zijn geen gemene voetballers. Ik wilde iedereen er enkel attent op maken dat alle kleine foutjes op hen voor frustraties kunnen zorgen. Maar ik heb de beelden gezien, natuurlijk zijn die 'impressionant'." Standard besliste gisteren om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Geschillencommissie om Mpoku twee wedstrijden (+ twee voorwaardelijk) te schorsen.

