'Meneer Prikballon' (76) overleden 26 december 2018

00u00 0

Woordkunstenaar en verteller Francis Verdoodt is zondag overleden. Hij verbleef al even in woonzorgcentrum Den Olm in Bonheiden en was langdurig ziek. De presentator van verschillende BRT-jeugdprogramma's - zoals 'Prikballon', 'Het sprookjestheater' en 'De kasteelgeesten' - zou op 31 december 77 jaar worden.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN